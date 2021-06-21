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У США внаслідок тропічного шторму загинули 13 людей

Із них 10 загинули в одній аварії. 

У США внаслідок тропічного шторму загинули 13 людей
Фото: The New York Times

У США в Аламабі під час тропічного шторму загинули 13 людей. 19 червня в аварії з фургоном і іншими авто загинули дев'ятеро дітей, з них восьмеро були в одному фургоні, пише Associated Press.

Ці неповнолітні їхали в фургоні для дітей, що піддавалися насильству чи були покинуті. Машина належала Alabama Sheriffs Youth Ranch – організації соціального забезпечення. Вони поверталися з відпочинку. Авто спалахнуло і єдина людина, яка в ньому вижила – Кендіс Галлі, директорка організації, яка і керувала машиною. Двоє із загиблих є дітьми Галлі, четверо – вихованцями цього ранчо, ще двоє – гостями. 

В іншому авто загинули дев'ятимісячна дитина і її 29-річний тато. Також постраждали ще декілька осіб. 

Крім того, під час шторму від падіння дерева на будинок загинув 24-річний чоловік і трирічних хлопчик. 23-річна жінка з Форт-Пейн загинула внаслідок того, як її авто вилетіло в струмок. 

За даними місцевого телебачення, також розшукували людину, яка, ймовірно, потрапила у воду під час паводку в Бірмінгемі. 

Тропічний шторм Клодетт вранці понеділка мав швидкість вітру в 55 км на годину. Випало 3-8 сантиметрів опадів. 

За словами місцевих, цей шторм є найсильнішим за 30 років.

Нагадаємо, що у квітні в Індонезії циклон Сероя спричинив повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинули щонайменше 55 людей. Іще близько 40 зникли безвісти. 

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