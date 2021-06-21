У США внаслідок тропічного шторму загинули 13 людей

У США в Аламабі під час тропічного шторму загинули 13 людей. 19 червня в аварії з фургоном і іншими авто загинули дев'ятеро дітей, з них восьмеро були в одному фургоні, пише Associated Press.

Ці неповнолітні їхали в фургоні для дітей, що піддавалися насильству чи були покинуті. Машина належала Alabama Sheriffs Youth Ranch – організації соціального забезпечення. Вони поверталися з відпочинку. Авто спалахнуло і єдина людина, яка в ньому вижила – Кендіс Галлі, директорка організації, яка і керувала машиною. Двоє із загиблих є дітьми Галлі, четверо – вихованцями цього ранчо, ще двоє – гостями.

В іншому авто загинули дев'ятимісячна дитина і її 29-річний тато. Також постраждали ще декілька осіб.

Крім того, під час шторму від падіння дерева на будинок загинув 24-річний чоловік і трирічних хлопчик. 23-річна жінка з Форт-Пейн загинула внаслідок того, як її авто вилетіло в струмок.

За даними місцевого телебачення, також розшукували людину, яка, ймовірно, потрапила у воду під час паводку в Бірмінгемі.

Тропічний шторм Клодетт вранці понеділка мав швидкість вітру в 55 км на годину. Випало 3-8 сантиметрів опадів.

За словами місцевих, цей шторм є найсильнішим за 30 років.

Нагадаємо, що у квітні в Індонезії циклон Сероя спричинив повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинули щонайменше 55 людей. Іще близько 40 зникли безвісти.