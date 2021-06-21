Прем'єр Іспанії планує помилувати лідерів каталонських сепаратистів

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив, що планує помилувати каталонських сепаратистів цього тижня. Мова йде про дев'ятьох лідерів руху за відділення регіону від Іспанії в 2017 році, пише BBC.

Ще троє осіб були визнані винними в непокорі, але не є ув'язненими. Документи про помилування направлять до уряду вже 22 червня. Проти рішення про помилування протестували десятки тисяч людей, але влада вважає, що цей крок допоможе заспокоїти напруження щодо Каталонії.

"Завтра, керуючись конституційним духом прощення, я запропоную уряду затвердити помилування", - повідомив Санчес під час виступу в Барселоні.

Спроба відділення напівавтономного регіону завела Іспанію в найбільшу політичну кризу останніх сорока років. Проти помилування сепаратистів, згідно з опитуванням газети El Mundo, виступає 61% іспанців. Проти виступив і Верховний суд.

Самі ж прихильники відділення Каталонії вважають помилування лише пропагандою і наполягають, що їхні лідери взагалі не мали потрапляти до в'язниць.

1 жовтня 2017 року на референдумі за незалежність проголосували 90,18% каталонців, проти - 7,83%. Явка становила 43,03% (2,87 млн осіб). Влада Іспанії визнала його незаконним, а декларацію про незалежність Каталонії, оголошену після референдуму, анулювала.

Наприкінці 2017 року в Каталонії були введені надзвичайні заходи. У той час керівник Каталонії Карлес Пучдемон втік до Бельгії. Чимало сепаратистів були засуджені до тривалих термінів ув’язнення.

У березні Європарламент проголосував за зняття імунітету з колишнього президента іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Це дозволить почати процес його екстрадиції.