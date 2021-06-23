Сологуба завтра можуть звільнити з поста заступника голови НБУ
Сологуба завтра можуть звільнити з поста заступника голови НБУ
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
Кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі Київ
Кілька регіонів України затягнула пилова завіса, у тому числі Київ
Комунальники почали демонтаж паркану на будівництві ЖК в Пущі-Водиці (додано фото)
Комунальники почали демонтаж паркану на будівництві ЖК в Пущі-Водиці (додано фото)
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
ГоловнаСвіт

США закривають понад 30 пов'язаних з Іраном новинних сайтів через дезінформацію

33 вебресурси використовувалися Іранським союзом ісламського радіо і телебачення, який звинувачували в спробах поширити дезінформацію і посіяти розбрат серед американських виборців. 

США закривають понад 30 пов'язаних з Іраном новинних сайтів через дезінформацію
Фото: Anadolu

Американська влада наклала арешт на низку пов'язаних із Іраном доменів новинних сайтів через обвинувачення у поширенні дезінформації. Про це з посиланням на міністерство юстиції Штатів пише Associated Press

33 вебресурси використовувалися Іранським союзом ісламського радіо і телебачення (IRTVU), який ще з жовтня минулого року звинувачували в спробах поширити дезінформацію і посіяти розбрат серед американських виборців напередодні президентських виборів у США. Ще три сайти управляли визнаною терористичною організацією "Катаїб Хізбалла".

Домени сайтів належали американських компаніям, але ні IRTVU, ні "Катаїб Хізбалла" не мали ліцензій від уряду Штатів на використання доменних імен. 

Нагадаємо, що новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від можливої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Раісі вважає, що саме США стали порушником укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном, вийшовши з неї в односторонньому порядку. Згідно з нею, Ірану можна збагачувати уран на рівні 3,67%. В обмін на зняття санкцій Іран пообіцяв протягом 15 років не збагачувати уран до рівня озрброєння. 

2018 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшла з ядерної угоди з Іраном і знову запровадила санкції проти Ірану. У відповідь на це Іран став порушувати умови угоди щодо обсягів зберігання та ступеня збагачення урану, визначеного укладеною 2015 року угодою.

Наступник Трампа Джо Байден, за його власними словами, готовий повернутися до угоди, однак за умови, що Іран спершу теж повернеться до виконання своєї частини зобов'язань. 

У січні Іран повідомив, що має плани збагачувати уран до 20%. У квітні почалися перемовини між Іраном та іншими ядерними державами щодо перегляду дозволу на ліміт збагачення. Після аварії на уранозбагачувальному заводі Іран заявив, що хоче збагачувати уран вже не на 20, а на 60%. Для порівняння, виготовлення ядерної зброї потребує збагачення на рівні 90%. 

У червні МАГАТЕ повідомило, що Іран перевищив дозволений обсяг збагаченого урану в 16 разів. Загалом країна має в своєму розпорядженні понад 3,2 тисячі кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також