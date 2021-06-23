США закривають понад 30 пов'язаних з Іраном новинних сайтів через дезінформацію

33 вебресурси використовувалися Іранським союзом ісламського радіо і телебачення, який звинувачували в спробах поширити дезінформацію і посіяти розбрат серед американських виборців.

Американська влада наклала арешт на низку пов'язаних із Іраном доменів новинних сайтів через обвинувачення у поширенні дезінформації. Про це з посиланням на міністерство юстиції Штатів пише Associated Press.

33 вебресурси використовувалися Іранським союзом ісламського радіо і телебачення (IRTVU), який ще з жовтня минулого року звинувачували в спробах поширити дезінформацію і посіяти розбрат серед американських виборців напередодні президентських виборів у США. Ще три сайти управляли визнаною терористичною організацією "Катаїб Хізбалла".

Домени сайтів належали американських компаніям, але ні IRTVU, ні "Катаїб Хізбалла" не мали ліцензій від уряду Штатів на використання доменних імен.

Нагадаємо, що новообраний президент Ірану Ібрагім Раісі відмовився від можливої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Раісі вважає, що саме США стали порушником укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном, вийшовши з неї в односторонньому порядку. Згідно з нею, Ірану можна збагачувати уран на рівні 3,67%. В обмін на зняття санкцій Іран пообіцяв протягом 15 років не збагачувати уран до рівня озрброєння.

2018 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшла з ядерної угоди з Іраном і знову запровадила санкції проти Ірану. У відповідь на це Іран став порушувати умови угоди щодо обсягів зберігання та ступеня збагачення урану, визначеного укладеною 2015 року угодою.

Наступник Трампа Джо Байден, за його власними словами, готовий повернутися до угоди, однак за умови, що Іран спершу теж повернеться до виконання своєї частини зобов'язань.

У січні Іран повідомив, що має плани збагачувати уран до 20%. У квітні почалися перемовини між Іраном та іншими ядерними державами щодо перегляду дозволу на ліміт збагачення. Після аварії на уранозбагачувальному заводі Іран заявив, що хоче збагачувати уран вже не на 20, а на 60%. Для порівняння, виготовлення ядерної зброї потребує збагачення на рівні 90%.

У червні МАГАТЕ повідомило, що Іран перевищив дозволений обсяг збагаченого урану в 16 разів. Загалом країна має в своєму розпорядженні понад 3,2 тисячі кілограмів урану, збагаченого до різного рівня.