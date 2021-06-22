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В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн

Про участь у навчаннях офіційно оголосив Шостий флот США.

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн
Фото: armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання у чорноморському регіоні Sea Breeze-2021 мають найбільшу в історії навчань кількість країн-учасниць - 32 країни із 6 континентів.

Про це повідомляє посольство США в Україні у твіттері.

За даними посольства, у навчаннях них беруть участь 5000 військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

Також повідомляється, що Шостий флот Сполучених Штатів Америки, штаб-квартира якого розташована в італійському Неаполі, офіційно оголосив про свою участь у спільному українсько-американському щорічному військовому навчанні SeaBreeze-2021.

Як наголошують у посольстві, спільні навчання підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні.

Sea Breeze - міжнародні військові навчання, які проводять на території України починаючи з 1997 року.

Цього року навчання заплановані на період з 28 червня по 10 липня.

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