"Скільки саме реформ ви хочете?" – Кулеба дорікнув НАТО за відсутність термінів вступу до блоку

Міністр вважає, що з боку НАТО "не було зроблено жодного кроку" для виконання рішення, ухваленого в Бухаресті в 2008 році.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не надало "жодного натяку на терміни вступу України" до блоку. У бесіді з турецьким агентством Anadolu Кулеба зазначив, що Україні потрібно дати чіткий список реформ, які альянс вимагає для вступу.

"Скільки саме реформ ви хочете?" – зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що на нещодавньому саміті НАТО було підтверджено, що Україна доєднається до блоку шляхом отримання ПДЧ, але коли саме це буде зроблено – незрозуміло.

Він також зазначив, що з боку НАТО "не було зроблено жодного кроку" для виконання рішення, ухваленого в Бухаресті в 2008 році. Тоді на саміті блок вирішив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, а Україна подала заявку на отримання Плану дій щодо членства.

Кулеба додав, що відтоді Україна провела багато реформ, особливо після революції 2014 року.

"Україна до 2014 року і після - це дві різні країни", – вважає міністр.

Нагадаємо, що 14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до альянсу через План дій щодо членства.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства вже у 2022 році.

Президент США Джо Байден після саміту сказав, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу, якщо виконає необхідні вимоги, зокрема, зможе подолати корупцію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна є країною-претендентом на вступу до альянсу. Водночас він наголосив, що для приєднання України блок "потребує більшого".