Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

Сторони відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною.

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Сторони відзначили важливий прогрес у розвитку і зміцненні стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, включно зі сферою безпеки і оборони. Петро Порошенко подякував турецькій стороні за розширення військово-технічного співробітництва, зокрема за постачання високотехнологічних ударних безпілотників Bayraktar.

Під час зустрічі відзначена важлива роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу. Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля з деокупації українського Криму, зокрема у контексті очікуваного запуску Кримської платформи.

Петро Порошенко також подякував турецьким партнерам за продовження започаткованої у 2015 році програми реабілітаціі українських військовослужбовців та членів їхніх родин на території Туреччини.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.