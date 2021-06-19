Єрмак і його заступники зустрілися на Банковій з Яною Дугарь

В Офісі президента відбулася зустріч з Яною Дугарь, однією з трьох обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У зустрічі взяв участь голова ОП Андрій Єрмак. Про це в коментарі LIGA.net розказав радник Єрмака Михайло Подоляк.

"Якщо прибрати конспірологію і сенсації. Сьогодні в Офісі президента відбулася зустріч за участю Яни Дугарь на майданчику Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України", - сказав Подоляк.

Ця рада була створена президентом Володимиром Зеленським за пропозицією Єрмака в березні 2021 року для відстоювання прав людей, які захищали Україну. Очолює його Олена Вербицька.

У зустрічі з Дугарь разом з її адвокатами брали участь Олена Вербицька, заступник голови ОП Андрій Смирнов, заступник голови ОП Костянтин Машовець і радник глави ОП Андрій Ляхович. Також до зустрічі приєднався Єрмак.

"У цій ситуації, як і в багатьох подібних ситуаціях, державну владу хвилює тільки одне - це питання справедливості", - сказав Подоляк.

За його словами, стан судової системи в Україні потребує особливої уваги до процесів, в яких фігурують ветерани війни.

"Наприклад, не завжди в справах, які зачіпають їх інтереси, вони мають належне представництво в судах. Тому логічно, що держава може аналізувати відповідні справи для того, щоб визначити: чи дотриманий принцип справедливості. В тому числі і про це на сьогоднішній зустрічі говорив Андрій Єрмак ", - сказав радник глави ОП.

За його словами, консультативна рада аналізує справи, які викликали резонанс в суспільстві.

"Зокрема для нас принципово, щоб була встановлена і представлена суспільству повна правда у справі про вбивство Павла Шеремета. Саме для цього і застосовуються наявні цивілізовані інструменти без будь-якого втручання в відповідний судовий процес", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що у травні Зеленський зізнався, що переписується з Дугарь.