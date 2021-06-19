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В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні

Верещук сказала, що потрібні чіткі індикатори.

В "Слузі народу" не зрозуміли закидів Байдена про корупцію в Україні
Фото: Україна 24

Депутатка Верховної Ради Ірина Верещук зі "Слуги народу" заявила, що їй не зрозумілі закиди президента США Джо Байдена про корупцію в Україні.

"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолана корупція". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції? Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю – у 2014-му, 2015-му... САП, НАЗК, ДБР, НАБУ – купу органів створили по боротьбі з корупцією. Отримали, до речі, кошти: нам допомагали і США, і Європа. І зараз ми не можемо дуже зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми", – сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері 17 червня.

Вона нагадала, що у США є закон про лобізм, і те, що там називають нормальною лобістською діяльністю, в Україні вважають корупцією.

"Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми маємо досягнути, які ми маємо подолати і побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки це просто заяви", – сказала вона.

Нагадаємо, 14 червня президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, коли подолає корупцію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що західні партнери закидають Україні недостатню боротьбу з корупцією, хоча й самі мають чимало сумнівних прикладів - Герхарда Шрьодера, Ніколя Саркозі, Франсуа Фійона тощо.

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