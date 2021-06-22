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Зеленський: в Україні встановлять 10 тисяч спортивних майданчиків

75% українців не займаються регулярно фізичною активністю.

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок загальноукраїнської програми "Активні парки", в рамках якої планується по всій Україні встановити 10 тисяч спортивних майданчиків для заняття спортом і фізкультурою.

Про це він повідомив на форумі "Україна 30. Здорова Україна" у вівторок, 22 червня.

Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

"На жаль, біля 75% українців не займаються регулярно будь-якою фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема і через відсутність доступної спортивної інфраструктури, зручної, сучасної, і, важливо, безкоштовної, і, ще більш важливо, поруч з домом. Змінити це має наша складова програми - створення активних парків і спортивних майданчиків по всій Україні", - сказав Зеленський.

На кожному тренажері планують розмістити QR-код, за яким можна дізнатися, які вправи на ньому можна виконувати.

Активні парки, як обіцяють, будуть відповідати міжнародним стандартам безбар'єрного простору.

Нагадаємо, що іншою складовою програми "Здорова Україна" буде введення регулярної перевірки стану здоров'я для громадян старше 55 років.

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