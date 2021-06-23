Український нардеп Камельчук у ПАРЄ заявив, що ковід-паспорти можуть обмежити права людини

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав пандемію "змовою корпорацій", виступив у Парламентській асамблеї Ради Європи із доповіддю щодо ковід-паспортів і сертифікатів.

Під час неї він висловив думку, що паспорти імунітету не допоможуть урядам вирішити проблему, "яка, крім усього іншого, має серйозну етичну сторону". Текст доповіді депутат оприлюднив у Facebook.

"Для подолання пандемії потрібна система надійного тестування, яка виключає будь-які помилки. А також єдині правила для всіх країн світу. Враховуючи, що роль вакцин у стримуванні розповсюдженні інфекції іще не встановлена, а доступність сироваток поки надзвичайно обмежена - Всесвітня Організація Охорони Здоров'я вже рекомендувала країнам не вимагати отримання сертифікатів Covid від туристів і відвідувачів країн. Запровадження ж Covid-паспортів, імовірно, призведе до обмеження прав людини. Окрім того, це явище цілком залежить від ступеня медичних ризиків", - вважає Камельчук.

Він додав, що використання сертифікатів про щеплення, а також даних імунізації для інших цілей, крім суто медичних, наприклад, для надання людям ексклюзивного доступу до прав, послуг чи громадських місць - викликає питання.

"Дійсно, використання таких документів може суперечити основним правам і свободам населення. Мова про значну частину людей, які таких сертифікатів не матимуть. До ризиків перешкоджання прав на пересування і ризиків дискримінації, такий винятковий підхід може мати й інші наслідки. Наприклад, порушувати право на приватне життя людини, свободу віросповідання, доступу до роботи, житла чи освіти", - заявив депутат.

Камельчук усвідомлює, що ковід-паспорти дозволять сфері туризму повернутися до нормальної діяльності, що стане поштовхом для відновлення економіки.

"Ось чому ми повинні знайти розумний баланс: населення має розуміти, що Covid-паспорти, звільнять їхніх власників від певних обмежень. Але і не призведуть до дискримінації та порушення прав осіб, які обрали інший шлях", - заявив він.

Нагадаємо, що Камельчука обрали спікером по темі Covid passes and certificates (ковід-паспорти та сертифікати) від політичної групи Європейської народної партії (EPP) у дебатах на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".

"Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?".

Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою", а пандемію - змовою корпорацій.

Це не єдина скандальна заява Камельчука. Також він говорив, що проституція призводить до втрати енергії в усій країні. "Проституція - вона забирає енергію в жінки, яка цим займається і вона не додає енергії чоловікові, який іде до такої жінки. Це в ведичних науках написано", - сказав він.