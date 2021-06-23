Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Голові наглядової ради "Нафтогазу" можуть висловити недовіру
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
"Новый инвестор" и старые кураторы ОРДЛО
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
На Одещині стався зсув ґрунту на березі моря, рятувальники шукають можливих постраждалих
ГоловнаСвіт

Український нардеп Камельчук у ПАРЄ заявив, що ковід-паспорти можуть обмежити права людини

Він вважає, що для подолання пандемії потрібна "система надійного тестування". 

Український нардеп Камельчук у ПАРЄ заявив, що ковід-паспорти можуть обмежити права людини
Юрій Камельчук
Фото: wikipedia.org

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав пандемію "змовою корпорацій", виступив у Парламентській асамблеї Ради Європи із доповіддю щодо ковід-паспортів і сертифікатів.

Під час неї він висловив думку, що паспорти імунітету не допоможуть урядам вирішити проблему, "яка, крім усього іншого, має серйозну етичну сторону". Текст доповіді депутат оприлюднив у Facebook.

"Для подолання пандемії потрібна система надійного тестування, яка виключає будь-які помилки. А також єдині правила для всіх країн світу. Враховуючи, що роль вакцин у стримуванні розповсюдженні інфекції іще не встановлена, а доступність сироваток поки надзвичайно обмежена - Всесвітня Організація Охорони Здоров'я вже рекомендувала країнам не вимагати отримання сертифікатів Covid від туристів і відвідувачів країн. Запровадження ж Covid-паспортів, імовірно, призведе до обмеження прав людини. Окрім того, це явище цілком залежить від ступеня медичних ризиків", - вважає Камельчук.

Він додав, що використання сертифікатів про щеплення, а також даних імунізації для інших цілей, крім суто медичних, наприклад, для надання людям ексклюзивного доступу до прав, послуг чи громадських місць - викликає питання. 

"Дійсно, використання таких документів може суперечити основним правам і свободам населення. Мова про значну частину людей, які таких сертифікатів не матимуть. До ризиків перешкоджання прав на пересування і ризиків дискримінації, такий винятковий підхід може мати й інші наслідки. Наприклад, порушувати право на приватне життя людини, свободу віросповідання, доступу до роботи, житла чи освіти", - заявив депутат.

Камельчук усвідомлює, що ковід-паспорти дозволять сфері туризму повернутися до нормальної діяльності, що стане поштовхом для відновлення економіки. 

"Ось чому ми повинні знайти розумний баланс: населення має розуміти, що Covid-паспорти, звільнять їхніх власників від певних обмежень. Але і не призведуть до дискримінації та порушення прав осіб, які обрали інший шлях", - заявив він.

Нагадаємо, що Камельчука обрали спікером по темі Covid passes and certificates (ковід-паспорти та сертифікати) від політичної групи Європейської народної партії (EPP) у дебатах на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. 

Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою".

"Ми на маємо висновків, яким можемо довіряти. Висновки по вакцині, які заслуговують на довіру, визначаються не одним днем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, і побічними ефектами - є вони чи немає. Ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, хтось каже про 50%, дехто вважає нормальним 30%... Для мене звучить навіть це ненормально. Питання: якщо у неї така ефективність, то що ж вона лікує і чи не шкодить?".

Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою", а пандемію - змовою корпорацій. 

Це не єдина скандальна заява Камельчука. Також він говорив, що проституція призводить до втрати енергії в усій країні. "Проституція - вона забирає енергію в жінки, яка цим займається і вона не додає енергії чоловікові, який іде до такої жінки. Це в ведичних науках написано", - сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також