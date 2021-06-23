За добу в Україні з COVID-19 госпіталізовано 419 осіб, 70 пацієнтів померли

За минулу добу в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 33 дитини і 25 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 419 осіб, 70 пацієнтів померли. Одужали 2 292 особи. Методом ПЛР було протестовано 26 280 осіб, методом ІФА – 8 135, експрестестами – 13 782.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 230 977 осіб, одужало – 2 155 261. Выд ускладнень захворювання померли 52 123 людини. Всього було проведено 10 717 176 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

Фото: moz.gov.ua

За минулу добу було вакциновано 53 786 осіб. Одну дозу отримали 22 526 людей, повністю імунізовані - 31 260 людей.

Протягом доби працювали 412 мобільних бригад і 1 064 пункти щеплення.

Станом на 22 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 725 976 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 людей, з них отримали 1 дозу – 1 755 137 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 394 107 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 149 244 щеплень.

Нагадаємо, сьогодні, Рада національної безпеки і оборони України збереться на засідання для обговорення загрози для України "індійського" штаму коронавірусу.