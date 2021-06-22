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Ляшко анонсував кабінет пацієнта в "Дії" та пільги за проходження медоглядів

Пацієнтів будуть стимулювати абонементами в спортзали і басейни.

Ляшко анонсував кабінет пацієнта в "Дії" та пільги за проходження медоглядів
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

У державному додатку "Дія" цього року має з'явитися кабінет пацієнта. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, завдяки цьому інструменту держава отримає доступ до інформації про проходження скринінгових програм пацієнтами, а людина зможе слідкувати за графіком проведення обстежень.

Крім того, держава збирається стимулювати сімейних лікарів призначати такі скринінгові програми, а людей - проходити їх.

"Міністерство охорони здоров'я разом з міністерством цифрової трансформації запускає "Кабінет пацієнта", який дозволить в цифровому форматі в додатку "Дія" чітко відмічати всі медичні огляди, їх результати, їх динаміку. За результатами цих оглядів - мотивувати як сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров'ям", - сказав Ляшко під час форуму "Україна 30. Здорова Україна".

Мотиваційні пакети ще готуються, але для експерименту з 1 вересня сімейним лікарям почнуть доплачувати за відсоток охоплення щепленнями від кору, паротиту і краснухи.

Для пацієнтів стимулом можуть бути абонементи в спортзали чи басейни, сказав Ляшко.  

"Ми впроваджуємо спільну відповідальність як лікаря, який повинен спілкуватися з людиною, яка підписала з ним декларацію, так і людини, яка повинна відслідковувати стан свого здоров'я і спілкуватися щодо проходження скринінгових програм. [Пацієнт] кожні два роки повинен пройти скринінг раку молочної залози. Якщо йому не запропонували - буде пуш-повідомлення, треба буде з сімейним лікарем поспілкуватися. А у нас система буде аналізувати, які лікарі запропонували і який відсоток пройшов", - сказав міністр.

Він сподівається, що кабінет пацієнта в "Дії" з'явиться восени 2021 року.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому форум Зеленський анонсував програму "Здорова Україна", яка передбачає введення регулярної перевірки стану здоров'я для громадян старше 55 років.

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