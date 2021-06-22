В Україні за добу - 296 випадків ковіду, госпіталізували 318 людей

За понеділок, 21 червня, в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 22 дітей і 2 медпрацівників.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу госпіталізовано 318 осіб, одужали - 829 пацієнтів, 21 людина від ускладнень коронавірусу померла.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 14 випадків;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Київська область – 3 випадки;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 17 випадків;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 11 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 6 випадків;
- Херсонська область – 7 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 3 випадки;
- Чернівецька область – 18 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 230 142 особи, одужало - 2 152 969 людей, 52 053 - померли від коронавірусної недуги.
За минулу добу в Україні 8 966 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 6 751 людина, повністю імунізовані - 2 395 людей.
За даними МОЗ, протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації.
Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 721 320 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали одну дозу – 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 095 458 щеплень.
Як повідомляли, США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів.