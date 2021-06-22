В Україні за добу - 296 випадків ковіду, госпіталізували 318 людей

За понеділок, 21 червня, в Україні зафіксовано 296 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 22 дітей і 2 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу госпіталізовано 318 осіб, одужали - 829 пацієнтів, 21 людина від ускладнень коронавірусу померла.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Запорізька область – 30 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 17 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 11 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 18 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 230 142 особи, одужало - 2 152 969 людей, 52 053 - померли від коронавірусної недуги.

За минулу добу в Україні 8 966 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 6 751 людина, повністю імунізовані - 2 395 людей.

За даними МОЗ, протягом доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення і 20 центрів вакцинації.

Станом на 21 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 721 320 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 732 613 людей, з них отримали одну дозу – 1 732 611 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 362 847 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 095 458 щеплень.

Як повідомляли, США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів.