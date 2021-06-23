Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на двотижневу самоізоляцію після участі у кількох самітах.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Ми всі повинні дотримуватися вказівок щодо охорони здоров’я, щоб перемогти COVID-19. Ось чому я перебуваю в карантині після самітів G7, НАТО та Канади та ЄС. Ось чому я сьогодні здав тест Day-8", - написав він у фейсбуці.

Трюдо зазначив, що працюватиме вдома, поки не закінчиться його 14-денний карантин.

Нагадаємо, Джастін і Софі Трюдо самоізолювалися 12 березня минулого року після того, як у Софі Трюдо з'явилися симптоми грипу. Згодом тест на коронавірус показав позитивний результат. Захворювання протікало з легкими симптомами.