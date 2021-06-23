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ООН: 41 мільйон людей у 43 країнах світу перебувають на межі голоду

Голод вже відчувають 584 млн людей в Ефіопії, Південному Судані, Ємені та на Мадагаскарі.

ООН: 41 мільйон людей у 43 країнах світу перебувають на межі голоду
Фото: africanews.com

Близько 41 млн людей у світі знаходяться на межі голоду, зростання цін на основні продукти харчування погіршує існуючий тиск на продовольчу безпеку

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Зазначається, що ще два роки тому, у 2019-му, на межі голоду були 27 млн, на відміну від 41 мільйона у 2021 році.

Керівник продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що у нього "розривається серце від розуміння того, з чим люди зіштовхуються у 2021 році".

"У світі налічується чотири країни, де умови близькі до голоду. Тим часом 41 мільйон людей буквально перебувають на межі голоду", – зазначив він.

Бізлі розповів, що голод вже відчувають 584 мільйони людей в Ефіопії, Південному Судані, Ємені та на Мадагаскарі.

"У Сомалі у 2011 році 260 тисяч людей померли від голоду. На той час, коли голод був фактично оголошений, померла вже половина від цієї кількості. Ми не можемо сперечатися про цифри до скону, коли людям зараз потрібна наша допомога", – наголосив він.

За даними організації, яка повністю фінансується коштом добровільних пожертв,  щоб охопили групи ризику у 43 країнах, необхідно залучити фінансування обсягом 6 мільярдів доларів.

"Нам потрібне фінансування, і воно потрібне нам зараз", – додав Бізлі.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про загострення ситуації із продовольством. Також повідомлялося, що сотні тисяч жителів півночі Ефіопії опинились на межі голоду, небаченого за останнє десятиліття.

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