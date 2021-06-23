Зеленський провів перемовини з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі

Зурабішвілі відзначила, що Грузію та Україну поєднують не тільки наша вікова дружба, а й є паралельні завдання і спільні цілі.

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві перемовини із грузинською колегою Саломе Зурабішвілі. Це перший за останні 15 років візит президента Грузії до України, відзначив на спільній пресконференції Зеленський.

"Це візит важливий для зміцнення стратегічного партнерства між нашими державами. Політичний діалог між нашими столицями, Києвом та Тбілісі, набирає обертів. Наше спільне завдання – наповнити формат партнерства реальним змістом і конкретними проєктами на основні взаємопідтримки", - зазначив президент України.

Він додав, що Україну та Грузію єднають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Одним з ключових завдань для України, за словами президента, є посилення безпекової співпраці у регіоні Чорного моря.

Зеленський підкреслив, що з початку цього року товарообіг між Україною та Грузією виріс майже на 25%.

"Це буде одним з головних завдань спільної українсько-грузинської комісії економічного співробітництва. Ми прагнемо відновити її діяльність і провести чергове, десяте, засідання у вересні", - додав президент.

Він також повідомив, що ще ключовим напрямком взаємодії буде енергетична безпека.

Саломе Зурабішвілі на пресконференції відзначила, що дуже бережно ставилася до відносин між Україною та Грузією.

"У квітні 2020 року я висловлювала шкоду через проблеми, які були у наших відносинах. І я відзначала підтримку України. Я висловлювала, що потрібно швидше повернути посла до України", - додала вона.

Зурабішвілі відзначила, що Грузію та Україну поєднують не тільки вікова дружба, а й є паралельні завдання і спільні цілі.

"Це деокупація наших територій, шлях до НАТО, регіональне співробітництво. Деокупація – це біль наших країн і виклик", - заявила пані президент.

Зурабішвілі закликала Росію до деескалації. Вона висловила співчуття сім'ям загиблих у війні з Росією. Пані президент запросила Зеленського до Тбілісі і пообіцяла, що Грузія буде представлена на Кримській платформі.

Нагадаємо, що минулого року дипломатичні відносини між Україною і Грузією дещо загострилися. У квітні 2020 року прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що країна відкличе посла з України в разі призначення Михаїла Саакашвілі в український уряд. Тоді у владних кола говорили, що Саакашвілі збираються призначити віцепрем'єром із питань реформ.

Зрештою віцепрем'єром колишній президент Грузії так і не став, але 7 травня його призначили на посаду глави Виконавчого комітету з питань реформ. У відповідь на це в Грузії повідомили, що не будуть розривати дипломатичні відносини з Україною, однак розроблять тактику захисту від його авантюр. 8 травня Грузія викликала свого посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Викликання послів на консультації через Саакашвілі продовжилося і після цього, в липні.

Візит президентки Грузії до Києва переносили двічі. Наприкінці листопада 2019 року повідомлялося, що Зурабішвілі відклала запланований візит на прохання української сторони. Візит перенесли на 2020-й.

У березні 2020-го президентка Грузії скасувала всі закордонні візити через коронавірус.