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Суд у США ухвалив перший вирок у справі про штурм Капітолію

49-річну жительку штату Індіана засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації.

Суд у США ухвалив перший вирок у справі про штурм Капітолію
Фото: EPA/UPG

Федеральний суддя у Вашингтоні у середу, 23 червня, виніс перший вирок у справах про штурм Капітолію в січні цього року.

Суд визнав винною 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд, передає NBC News.

Жінку засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і сплати 500 доларів компенсації за заподіяну шкоду.

Морнган-Ллойд під час суду визнала свою провину. Вона назвала неправильним рішення проникнути в Капітолій. За її словами, вона нікого не поранила, нічого не пошкодила і перебувала у будівлі лише близько 10 хвилин. Анна Морган-Ллойд поїхала до Вашингтона, щоб послухати виступ Трампа. Як стверджує жінка сьогодні, їй соромно, що події того дня стали "диким проявом насильства".

Загалом близько 500 особам висунули обвинувачення у правопорушеннях у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня. Обвинувачення варіюються від дрібного хуліганства до нападу на поліцейських зі зброєю. Трьом групам обвинувачених також інкримінують змову з метою штурму Капітолія.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівлі Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. 

Утім Сенат США виправдав експрезидента.

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