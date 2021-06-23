Польща запроваджує 10-денний карантин, зокрема для українців

Не проходити карантин можна буде тим, хто вакцинувався від коронавірусу.

Польща з півночі середи запроваджує обов'язковий 10-денний карантин для мандрівників, що прибувають з країн з-поза меж Шенгенської зони. Виключення зроблять лише для тих, хто був повністю вакцинований від коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Фарба, передає RMF 24.

Причиною такого рішення стало зростання в Польщі кількості інфікувань новими мутаціями коронавірусу.

"З півночі ми відновлюємо 10-денний карантин для тих, хто прибуває з-за меж Шенгенської зони", - сказав Фарба.

Він уточнив, що карантин не поширюватиметься на дітей у віці до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих проти COVID-19.

Не проходити карантин можна буде також тим, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Карантин триватиме 10 днів, але через 7 днів людина може бути звільнений від нього в разі негативного результату тесту.

Нагадаємо, Україна з 23 червня відновлює роботу міжнародних пунктів пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів, які були закриті на час карантину. Таким чином буде відновлено роботу всіх пунктів пропуску на україно-польському кордоні.