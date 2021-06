У Гонконгу закрилась найбільша опозиційна газета Apple Daily

У Гонконгу 23 червня закрилась найбільша продемократична газета Apple Daily, заснована медіамагнатом Джиммі Лаєм у 1995 році.

Таке рішення було прийнято після арешту шести працівників та керівників газети на минулому тижні і блокування рахунків видання, пише Amnesty International.

Минулого тижня влада заморозила активи видання на 18 млн гонконгських доларів (2,32 млн доларів США), що належать компаніям, пов'язаним з Apple Daily, в результаті чого вона не могла платити персоналу.

В поліції Гонконгу заявили, що керівництво видання і журналістів арештували за підготовку та публікацію понад 30 статей із закликом до іноземних країн ввести санкції проти Китаю. Всі затримані були звинувачені в "змові з іноземною державою або зовнішніми елементами з метою створення загрози національній безпеці" відповідно до закону про національну безпеку Гонконгу.

В Amnesty заявили, що закриття Apple Daily - найчорніший день для свободи слова у новітній історії Гонконгу.

Власник газети, медіамагнат і мільярдер Джиммі Лай наразі відбуває ув’язнення за кількома вироками, в тому числі – за участь у продемократичних протестах 2019 року.

73-річний Джиммі Лай є засновником медіакомпанії Next Digital, яка є однією з найбільших видавничих груп Гонконга і Тайваня. Вона видає газети Apple Daily і Sharp Daily, журнал Next Magazine, Sudden Weekly і Me!