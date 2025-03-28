Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)

Газета з'ясувала, що адміністрація Дональда Трампа продовжила фінансування ще на шість тижнів – до повної передачі Європолу. Але держсекретар сказав, що фінансування програми не відбувається – вона потрапила під скорочення.

Уточнення: Держсекретар Марко Рубіо заперечив фінансування програми, що займалася документуванням злочинів Росії проти українських дітей, в тому числі – депортації. На брифінгу 28 березня він сказав, що програму більше не фінансуватимуть – вона потрапила під скорочення.

Рубіо запевнив, що всі дані в безпеці. Всі дані передадуть відповідному органу.

"Ні-ні, програма не фінансується. Це було частиною скорочень, які були зроблені, але ми захистили дані, ми гарантували, що вони у нас є, і їх можна передати будь-яким відповідним органам, і ми видамо Конгресу – я не знаю, чи це сповіщення, чи просто відповіді на листи, які вони нам написали", – сказав він.

Раніше видання The Washington Post писало, адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вирішила повернути фінансування та підтримку проєкту, що займався документуванням злочинів росіян щодо викрадення та вивезення на підконтрольні Москві території українських дітей.

Журналістам вдалося дізнатися, що у Білому домі погодили виділення коштів на ще шість тижнів роботи ініціативи під опікою Єльського університету, під час яких уся зібрана база даних має бути передана правоохоронній агенції Європейського Союзу "Європол".

Зазначалося, що на рішення Трампа вплинули заклики, що лунали з боку сенаторів від Демократичної та Республіканської партій, а також клопотання з боку протестантської спільноти християн-євангелістів, що висловили занепокоєння здійсненням росіянами воєнних злочинів проти дітей в Україні.