На тілі виявлено вогнепальне поранення в області голови.

Поліція працює на місці виявлення тіла чоловіка на узбіччі автодороги у Кам’янському районі, повідомила сьогодні вранці обласна поліція.

Інформація про подію надійшла до чергової частини близько 8:20. Водій автомобіля повідомив, що виявив на узбіччі тіло людини.

За фактом вбивства чоловіка у Кам’янському районі поліція відкрила кримінальне провадження.

При попередньому огляді на тілі виявлено вогнепальне поранення в області голови.

За даними джерел низки українських медіа, йдеться про ексвіцемера Кам’янського та члена партії "Батьківщина" Олександра Плахотніка.

За даними Руху "Чесно", Олександр Плахотнік народився у 1975 році в місті Дніпродзержинськ (нині Кам'янське) Дніпропетровської області.

Обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал".

Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

За даними джерел Суспільного, Плахотнік був багаторічним бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами.