Сили оборони: росіяни перекидають піхотні підрозділи на півночі Куп'янська

Російські війська намагаються перекидати свої піхотні підрозділи на півночі Куп'янська у Харківській області. Наразі підходи до міста контролюються Силами оброни України.

Про це в ефірі розповідає речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише "Укрінформ".

За словами Шамшина, російська армія не припиняє обстрілювати Куп'янськ, водночас у ворога немає успіхів у просуванні до міста.

"Ми наразі контролюємо саме підходи до Куп'янська з північної сторони. Можу сказати, що росіяни намагаються на півночі Куп'янська перекидати піхотні підрозділи, бронетехніку вони там не використовують", — розповідає військовий.

Сили оборони знищують піхотні підрозділи та ворожі ДРГ ще на підходах до міста, однак росіяни активно застосовують дрони.

"Також треба сказати, що росіяни надзвичайно активно задіюють зараз дрони. У нас зараз збільшився світловий день, і ми вже помічаємо, що якщо, наприклад, в лютому росіяни зазвичай використовували на нашому напрямку до 500 дронів, зараз ця кількість зросла в півтора рази. Це як дрони-камікадзе, так і власне дрони, які працюють зі скидами. Тобто якщо ми візьмемо певну кількість обстрілів, то дві третини — з використанням дронів", — каже речник.

Крім того, окупанти активно використовують дрони на оптоволокні, що створює певні проблеми.

"Проти дронів на оптоволокні засоби радіоелектронної боротьби безсилі, і відповідно їх можна знищити лише засобами прямої дії. Ми фіксуємо, що російські дрони на оптоволокні залітають на відстань до 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, насамперед вишукуючи військові цілі. Якщо вони такі військові цілі не знаходять, вони їх можуть використати і проти цивільних об'єктів, і проти загалом цивільних", — наголосив речник.