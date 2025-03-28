30 березня Україна перейде на літній час

Президент так і не підписав закон, ухвалений Верховною Радою, про скасування переходу на літній час.

Згідно з чинним законодавством, Україна щороку переходить на літній та зимовий часи. Щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. А на літній - в останню неділю березня.

У 2025 році Україна перейде на літній час у ніч з 29 на 30 березня, о 3:00 годині за київським часом.

Хоча ще в липні минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 4201 авторства спікера ВРУ Руслана Стефанчука, який передбачав скасування переходу на літній час. Це означало, що в останню неділю жовтня 2024 року в Україні мали би востаннє перевели годинники на зимовий час. А у березні 2025 року і надалі літній час більше б не запроваджувався.

Депутати аргументували своє рішення негативними наслідками щорічного переведення годинників. Зокрема, значним погіршенням стану здоров’я громадян у період адаптації, а також відсутністю позитивного впливу на енергоощадження.

Однак президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон, який мав скасувати сезонний перехід на літній і зимовий час.

За інформацією сайту ВРУ, законопроєкт очікує підписання голови держави з 21 серпня 2024 року.

Тому найближчої неділі Україна все ще буде переводити годинники на годину вперед.