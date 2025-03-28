Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
ГоловнаСуспільствоЖиття

30 березня Україна перейде на літній час

Президент так і не підписав закон, ухвалений Верховною Радою, про скасування переходу на літній час.

30 березня Україна перейде на літній час
Фото: Pixabay

Згідно з чинним законодавством, Україна щороку переходить на літній та зимовий часи. Щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. А на літній - в останню неділю березня. 

У 2025 році Україна перейде на літній час у ніч з 29 на 30 березня, о 3:00 годині за київським часом.

Хоча ще в липні минулого року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 4201 авторства спікера ВРУ Руслана Стефанчука, який передбачав скасування переходу на літній час. Це означало, що в останню неділю жовтня 2024 року в Україні мали би востаннє перевели годинники на зимовий час. А у березні 2025 року і надалі літній час більше б не запроваджувався. 

Депутати аргументували своє рішення негативними наслідками щорічного переведення годинників. Зокрема, значним погіршенням стану здоров’я громадян у період адаптації, а також відсутністю позитивного впливу на енергоощадження.

Однак президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон, який мав скасувати сезонний перехід на літній і зимовий час. 

За інформацією сайту ВРУ, законопроєкт очікує підписання голови держави з 21 серпня 2024 року. 

Тому найближчої неділі Україна все ще буде переводити годинники на годину вперед.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies