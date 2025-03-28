​Комісія розпочала перевірку ближніх печер Києво-Печерської Лаври, на місці працює поліція

Інформація про нібито силове захоплення території заповідника не відповідає дійсності.

Сьогодні, 28 березня, фахівці музейного комплексу розпочнуть планову інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника Києво-Печерська Лавра. Для забезпечення охорони громадського порядку залучено співробітників поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що представники духовенства, які проживають на території Лаври, перешкод у проведенні перевірки не чинять.

"Разом з тим зазначимо, що провокативна інформація, яка шириться деякими телеграм-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.