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​Комісія розпочала перевірку ближніх печер Києво-Печерської Лаври, на місці працює поліція

Інформація про нібито силове захоплення території заповідника не відповідає дійсності. 

​Комісія розпочала перевірку ближніх печер Києво-Печерської Лаври, на місці працює поліція
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 28 березня, фахівці музейного комплексу розпочнуть планову інспекцію стану ближніх печер, розташованих на території заповідника Києво-Печерська Лавра. Для забезпечення охорони громадського порядку залучено співробітників поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що представники духовенства, які проживають на території Лаври, перешкод у проведенні перевірки не чинять.

"Разом з тим зазначимо, що провокативна інформація, яка шириться деякими телеграм-каналами про нібито силове захоплення території заповідника, не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

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