Міноборони виділило понад 12 млрд грн на фінансування бойових бригад у першому кварталі 2025 року

Ці кошти призначені для закупівлі безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів та іншого.

У першому кварталі 2025 року Міноборони виділило на забезпечення бойових бригад майже 12.3 млрд грн.

Як зазначає оборонне відомство, ці кошти призначені для закупівлі безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, транспортних засобів та іншого важливого обладнання для підвищення ефективності підрозділів на передовій.

Зокрема, за ініціативи президента стартував проєкт «Лінія дронів». У межах цієї програми п’ять найуспішніших бойових частин із застосування БпЛА отримали можливість самостійно закуповувати дрони, засоби РЕБ, автотранспорт для мобільних груп. Завдяки безпілотникам це дозволить сформувати на ділянках фронту killzone та унеможливити рух ворожої живої сили й транспорту.

Пріоритет Міноборони – оперативне фінансування потреб бойових частин. Захисники на місцях найкраще розуміють актуальні потреби на конкретних ділянках лінії бойового зіткнення, тому можуть самостійно визначати пріоритетні закупівлі БпЛА.

«Міноборони прагне якнайшвидше доставляти нові українські дрони до бойових бригад. Саме тому на початку 2025 року змінили правила закупівель для військових частин, що дозволило їм закуповувати як кодифіковані, так і некодифіковані вироби за спрощеними процедурами. Такі швидкі закупівлі дають можливість бойовим бригадам безпосередньо на полі бою тестувати найкращі інноваційні зразки вітчизняних БпЛА та пропонувати їх до масштабування військово-політичному керівництву країни», – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Міністерство оборони зазначає, що й надалі продовжуватиме практику безпосереднього фінансування бойових бригад, забезпечуючи їм можливість самостійно визначати свої першочергові потреби та зміцнювати обороноздатність держави.