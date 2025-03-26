Міноборони допустило до використання у війську вітчизняний безпілотник «Хижий птах»

«Хижий птах» вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в підрозділах Сил оборони України безпілотний авіаційний комплекс «Хижий птах» вітчизняного виробництва.

Як зазначає оборонне відомство, інженери створили БПАК «Хижий птах» з урахуванням аналізу застосування безпілотників у бойових діях. «Хижий птах» вже довів свою ефективність у знищенні бронетехніки та укріплених вогневих позицій ворога. Коптери цього комплексу мають підвищену стійкість до роботи під дією ворожого РЕБу.

Українські «Хижі птахи» мають рами різних типорозмірів. Коптери несуть бойове навантаження, якого вистачає для ураження танка, бронетранспортера, самохідної артилерійської установки, укріпленого бліндажа тощо. «Хижі птахи» знищують окупантів у різних погодних умовах, вдень і вночі.