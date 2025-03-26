Бойлер – гарантія стабільної подачі гарячої води

Правильний вибір бойлера є гарантом забезпечення безперебійної подачі води на різних об'єктах, включаючи офіси, квартири, будинки, котеджі, дачі та виробничі об'єкти. Відсутність централізованої подачі гарячої води не є проблемою, оскільки саме бойлер її вирішує. Виробники пропонують різні рішення, що не обмежує вибір та умови експлуатації.

Бойлер вирішує проблему з відсутністю централізованої подачі гарячої води

Пропозиції підготовлені від таких виробників як Atlantic, Bosch, Gorenje, Drazice, Ariston, Snaige, Willer та багатьох інших. Найзручніше вибрати бойлер на vencon.ua, де є система критеріїв та фільтри, щоб вказати детально технічні параметри та характеристики. За підсумком вибірки є можливість оцінити запропоновані рішення та оформити замовлення.

Переваги бойлерів

На вибір представлені накопичувальні та проточні моделі. Накопичувальні бойлери представлені у вигляді бака з ТЕНом (нагрівальним елементом). Усередині накопичується вода та нагрівається до заданої температури. Вони споживають мало електрики, можуть стати джерелом води відразу кількох точок.

Проточні моделі представлені як труба, за допомогою якої відбувається прогрів води, що протікає через неї. Переваги такої моделі – компактність та надходження свіжої води. Але максимальна температура обмежується на рівні 60 градусів, а також такі бойлери не працюють за низького тиску в трубі.

Об'єм бака

Літраж визначається особистими завданнями та уподобаннями, але існує проста класифікація:

до 30 літрів (досить для миття рук або посуду на кухні);

від 30 до 50 літрів (для невеликих квартир, де мешкає 1-2 особи);

від 50 до 80 літрів (можливість задовольнити потреби цілої сім'ї);

від 80 до 120 літрів (встановлюються у квартирах чи офісах);

від 120 літрів (для промислових об'єктів чи приватних будинків).

Рекомендується купувати бойлери із запасом обсягу, забезпечуючи тим самим комфорт за будь-яких обставин.

Форма бака та покриття

Бувають циліндричні та круглі моделі. Вони прості у виробництві, коштують недорого, але досить об'ємні та потрібно багато вільного місця для встановлення. Прямокутні та плоскі моделі ергономічні, можуть добре вписуватися в інтер'єр, причому установка можлива як горизонтально, так і вертикально. Водонагрівачі Slim ще компактніші, вони не будуть перевантажувати дизайн.

Основою виробництва є нержавіюча сталь. Вона стійка до корозії, не боїться подряпин, також не боїться температурних перепадів. Сталь із покриттям з емалі – зручний та недорогий варіант. Вони легко очищаються та миються, але можуть тріскатися, а також не дуже стійкі до корозії. Сучасним рішенням є бойлери, що мають напилення зі срібла, титану або цирконію.

Додатковий функціонал

Бойлери можуть оснащуватися функцією прискореного нагрівання, цифровим дисплеєм для наочності, захистом від перегріву або перепадів напруги, а також захистом від замерзання. Магазин техніки Vencon пропонує достатньо рішень та варіацій під будь-які обставини та завдання. Складнощі вибору допускаються, тому професійні консультанти завжди підкажуть, як і що вибирати. Вся техніка сертифікована та доповнена гарантією від виробника.