Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 3 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 25 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Куртівці і 1 у Покровську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 26 березня.

Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і автівку.

Краматорський район. У Новопавлівці Новодонецької громади зруйновано адмінбудівлю. У Куртівці Дружківської громади 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено приватні будинки і автомобілі. У Костянтинівці пошкоджено 48 приватних будинків, 3 лінії електропередач, 2 газогони і авто. У Плещіївці Іллінівської громади поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 20 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що захисники за добу на фронті відбили 207 ворожих атак. Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському, Лиманському, Торецькому, Курському напрямках.