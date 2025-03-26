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Тайвань розробив безпілотний катер за зразком українських дронів

Надихнув успішний досвід ЗСУ.

Тайвань розробив безпілотний катер за зразком українських дронів
Тайванський морський дрон Endeavor Manta
Фото: Суспільне

Уряд Тайваню презентував перший безпілотний катер власної розробки Endeavor Manta, на створення якого військово-промисловий комплекс країни надихнули українські морські дрони.

Як пише "Суспільне", катер обладнаний системами штучного інтелекту та здатен до автономної навігації. Корпус виготовлено з армованого пластику, який має знижену помітність. Двигунів два, вони дають можливість розвивати швидкість до 35 вузлів.  

Тайванський аналог українських морських дронів може атакувати кораблі за допомогою легких торпед, а після використання боєзапасу йти на таран - у носовій частині інтегрована боєголовка. 

Катер розроблено для протистояння потенційній агресії з боку комуністичного Китаю: Тайвань вважає, що спроба вторгнення з боку Пекіна може відбутися вже у 2027 році.

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