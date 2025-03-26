Директор ЦРУ заявив про готовність українців "воювати голими руками"

Під час сенатських слухань щодо безпекової ситуації у світі очільник Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що Збройні Сили України "недооцінювалися упродовж кількох років".

Як пише "Укрінформ", шеф ЦРУ висловив переконання у здатності представників українського опору "воювати голими руками, якщо доведеться, якщо Україні не будуть запропоновані умови, прийнятні для досягнення тривалого миру".

Переговори між Україною, США та Росією Реткліфф оцінює як такі, що в разі успіху "не дадуть обом сторонам отримати все, чого вони хочуть, і досягти своїх максималістських цілей". При цьому він визнає перевагу росіян на полі бою.

Також у розвідувальних відомствах США припускають, що в разі незадовільного врегулювання війни лідери України та Росії можуть надати перевагу продовженню конфлікту.