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США розглядають зняття частини санкцій з Росії

Це можуть зробити в обмін на перемир’я у Чорному морі.

США розглядають зняття частини санкцій з Росії
Дональд Трамп під час зустрічі з Кіром Стармером, 27 лютого 2025 р
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати розглядають зняття частини санкцій з РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на The National Desk.

Трамп зазначив, що Росія висунула "п’ять чи шість" умов щодо перемир’я і Сполучені Штати зараз "розглядають їх усі".

Також президент США додав, що до процесу моніторингу припинення вогню між Росією та Україною будуть залучені інші країни. 

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Водночас Росія заявила, що угода щодо безпеки у Чорному морі почне діяти після того, як з російських виробників та експортерів продовольства знімуть санкції. Також російська сторона стверджує, що заборона на удари по енергетиці ніби діє з 18 березня.

В свою чергу, президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо РФ порушить домовленість щодо "тиші" в морі та припинення ударів по енергооб'єктах, санкційний тиск на неї має посилитися.

Переговори США з Україною і Росією

Після першої зустрічі в Джидді 12 березня, на якій Київ прийняв пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню, українська і американська делегації повторно зустрічалися 23-25 березня. Це була зустріч так званих технічних команд, які обговорювали можливості встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі та зупинки атак проти енергетики. Це – те, на що погодилася Росія, оскільки про готовність до повної "тиші" вона не заявила.

Штати спілкувалися не лише з Україною, а й з Росією. Учора відбулися 12-годинні переговори. 

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, підкреслив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

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