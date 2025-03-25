​Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав піти у відставку Майка Волца та Піта Хегсета

Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки США Майка Волца та міністра оборони Піта Гегсета піти у відставку. Причиною він назвав "очевидне порушення національної безпеки".
Про це повідомляє Fox News.
"Очевидно, що ми з моїми колегами дуже сильно ставимося до наради щодо планування війни через несекретні телефони. Очевидно, необачно та небезпечно, як неправильне поводження з секретною інформацією, так і навмисне знищення федеральних записів або потенційні злочини, які слід негайно розслідувати", — зазначив Вайден.
Перед тим під час слухань у комітеті з розвідки Сенату директорка національної розвідки США Тулсі Габбард запевнила, що в групі в месенджері Signal, до якого випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, "не було секретних даних".
Що передувало цій заяві
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Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що адміністрація президента Трампа випадково включила його в груповий чат про майбутні військові удари в Ємені. Додав його до цього чату користувач під іменем «Майк Волц». Журналіст дізнався деталі американської атаки за кілька годин до початку операції.
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Опісля міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення планів ударів по хуситах у чаті в месенджері Signal. Спілкуючись із репортерами на Гавайях у понеділок він назвав редактора The Atlantic Голдберга «дискредитованим».
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Приголомшливе відкриття викликало бурхливу дискусію в Білому домі про те, що радника з національної безпеки Майка Волца, можливо, потрібно буде звільнити.
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Президент США Дональд Трамп назвав витік секретних даних із групового чату “незначним інцидентом”.