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​Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав піти у відставку Майка Волца та Піта Хегсета

Вайден назвав дії Волца та Хегсета ”очевидним порушенням національної безпеки".

​Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав піти у відставку Майка Волца та Піта Хегсета
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки США Майка Волца та міністра оборони Піта Гегсета піти у відставку. Причиною він назвав "очевидне порушення національної безпеки".

Про це повідомляє Fox News.

"Очевидно, що ми з моїми колегами дуже сильно ставимося до наради щодо планування війни через несекретні телефони. Очевидно, необачно та небезпечно, як неправильне поводження з секретною інформацією, так і навмисне знищення федеральних записів або потенційні злочини, які слід негайно розслідувати", — зазначив Вайден.

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Перед тим під час слухань у комітеті з розвідки Сенату директорка національної розвідки США Тулсі Габбард запевнила, що в групі в месенджері Signal, до якого випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, "не було секретних даних".

Що передувало цій заяві

  • Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що адміністрація президента Трампа випадково включила його в груповий чат про майбутні військові удари в Ємені. Додав його до цього чату користувач під іменем «Майк Волц». Журналіст дізнався деталі американської атаки за кілька годин до початку операції.

  • Опісля міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення планів ударів по хуситах у чаті в месенджері Signal. Спілкуючись із репортерами на Гавайях у понеділок він назвав редактора The Atlantic Голдберга «дискредитованим».

  • Приголомшливе відкриття викликало бурхливу дискусію в Білому домі про те, що радника з національної безпеки Майка Волца, можливо, потрібно буде звільнити.

  • Президент США Дональд Трамп назвав витік секретних даних із групового чату “незначним інцидентом”.

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