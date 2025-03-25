​Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав піти у відставку Майка Волца та Піта Хегсета

Сенатор від Демократичної партії Рон Вайден закликав радника з нацбезпеки США Майка Волца та міністра оборони Піта Гегсета піти у відставку. Причиною він назвав "очевидне порушення національної безпеки".

Про це повідомляє Fox News.

"Очевидно, що ми з моїми колегами дуже сильно ставимося до наради щодо планування війни через несекретні телефони. Очевидно, необачно та небезпечно, як неправильне поводження з секретною інформацією, так і навмисне знищення федеральних записів або потенційні злочини, які слід негайно розслідувати", — зазначив Вайден.

Перед тим під час слухань у комітеті з розвідки Сенату директорка національної розвідки США Тулсі Габбард запевнила, що в групі в месенджері Signal, до якого випадково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, "не було секретних даних".

Що передувало цій заяві