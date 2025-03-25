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Глава уряду Данії відреагувала на візит радника Трампа і дружини віцепрезидента США до Гренландії

"Ніхто у світі не може дозволити собі читати це окремо від заяв, які звучать з американської сторони із бажанням захопити іншу країну", - наголосила Фредеріксен.

Глава уряду Данії відреагувала на візит радника Трампа і дружини віцепрезидента США до Гренландії
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зробила заву щодо запланованого візиту представників США до Гренландії, передає видання DR.

Як відомо, радник із національної безпеки США Майк Волц цього тижня відвідає Гренландію разом з  дружиною віцепрезидента Ушею Венс.

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Візит відбудеться у розпал переговорів уряду Гренландії та виборчої кампанії, що передує муніципальним виборам 1 квітня.

Фредеріксен наголосила, що США не можуть стверджувати, що візит Волца і Венс – приватний.

«Ніхто у світі не може дозволити собі читати це окремо від заяв, які звучать з американської сторони із бажанням захопити іншу країну. Тому тиск на Гренландію та Данію неприйнятний», - сказала глава данського уряду.

Фредеріксен повторила, що Королівство Данія протистоятиме цьому тиску.

  • Глава уряду раніше дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не запрошували представників США відвідати острів.
  • Повідомлялося, що Волц відвідає американську військову базу протиракетної оборони в північній частині острова. Венс з одним із своїх дітей відвідає національні перегони Гренландії на собачих упряжках. Прессекретар Волца також сказав, що візит спрямований на збір інформації та вивчення місцевої культури.
  • Раніше син Трампа Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію на початку січня, щоб «зняти веселий відеоконтент для подкастингу». 
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