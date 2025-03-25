Глава уряду Данії відреагувала на візит радника Трампа і дружини віцепрезидента США до Гренландії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зробила заву щодо запланованого візиту представників США до Гренландії, передає видання DR.
Як відомо, радник із національної безпеки США Майк Волц цього тижня відвідає Гренландію разом з дружиною віцепрезидента Ушею Венс.
Візит відбудеться у розпал переговорів уряду Гренландії та виборчої кампанії, що передує муніципальним виборам 1 квітня.
Фредеріксен наголосила, що США не можуть стверджувати, що візит Волца і Венс – приватний.
«Ніхто у світі не може дозволити собі читати це окремо від заяв, які звучать з американської сторони із бажанням захопити іншу країну. Тому тиск на Гренландію та Данію неприйнятний», - сказала глава данського уряду.
Фредеріксен повторила, що Королівство Данія протистоятиме цьому тиску.
- Глава уряду раніше дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не запрошували представників США відвідати острів.
- Повідомлялося, що Волц відвідає американську військову базу протиракетної оборони в північній частині острова. Венс з одним із своїх дітей відвідає національні перегони Гренландії на собачих упряжках. Прессекретар Волца також сказав, що візит спрямований на збір інформації та вивчення місцевої культури.
- Раніше син Трампа Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію на початку січня, щоб «зняти веселий відеоконтент для подкастингу».