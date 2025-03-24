Делегація США відвідає цього тижня Гренландію. Прем'єр острова назвав запланований візит «дуже агресивним»

Прессекретар Майкла Волца сказав, що візит спрямований на збір інформації та вивчення місцевої культури.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде назвав «дуже агресивним» запланований візит делегації США, до складу якої увійдуть дружина віцепрезидента Уша Венс, міністр енергетики США Кріс Райт і радник з національної безпеки Трампа Майкл Волц.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами Муте Бурупа Егеде, намагання гренландців бути дипломатичними просто відскакують від Дональда Трампа та його адміністрації в їхньому прагненні контролювати Гренландію».

«Що радник з національної безпеки робить у Гренландії? — запитав він. — Єдина мета — продемонструвати владу над нами. Лише його присутність у Гренландії, безсумнівно, посилить віру американців у місію Трампа — і тиск посилиться».

«Зараз ми знаходимося в точці, коли це більше не можна описувати як невинний візит дружини політика», — зазначив Муте Бурупа Егеде, додавши, що «міжнародне співтовариство має зараз відреагувати».

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у свою чергу дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не запрошували представників США відвідати острів.

«Ми хочемо співпрацювати з американцями. Але це має бути співпраця, заснована на фундаментальних цінностях суверенітету та поваги між країнами та народами. Це те, на що ми дивимось серйозно», — сказала вона.

Інші офіційні особи Гренландії поскаржилися на невідповідний час візиту, вказуючи на те, що в Гренландії щойно відбулися парламентські вибори і новий уряд ще не сформували.

«Той факт, що американці добре знають, що ми перебуваємо в центрі переговорів, ще раз свідчить про відсутність поваги до народу Гренландії», — сказав Єнс-Фредерік Нільсен, лідер місцевої Демократичної партії.

14 березня лідери гренландських партій зробили спільну заяву, в якій підкреслили, що не можуть прийняти «неодноразових заяв про анексію та контроль над Гренландією».

Очікується, що Майкл Волц відвідає американську військову базу протиракетної оборони в північній частині острова.Уша Венс з одним із своїх дітей відвідає національні перегони Гренландії на собачих упряжках, повідомив її офіс.

Прессекретар Майкла Волца сказав, що візит спрямований на збір інформації та вивчення місцевої культури.

Син Трампа Дональд Трамп-молодший відвідав Гренландію на початку січня, щоб «зняти веселий відеоконтент для подкастингу».

Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри зробити Гренландію територією США. Зокрема, у день своє інаугурації треба віддати США заради "міжнародної безпеки" і захисту від Росії та Китаю.

Державний секретар США Марко Рубіо, у свою чергу, заявляв, що президент США Дональд Трамп серйозно налаштований щодо придбання Гренландії.

Дональд Трамп намагався «купити» Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову.