Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув Сполученим Штатам Америки умову для переговорів щодо ядерної угоди - вони будуть можливі, якщо Вашингтон "змінить політику тиску".

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, передає Reuters.

Його заява пролунала на фоні підготовки Тегерану до відповіді на лист президента США Дональда Трампа із пропозицією щодо нової ядерної угоди.

Раніше цього місяця Трамп заявив, що надіслав листа верховному лідеру Аятоллі Алі Хаменеї, попереджаючи, що "існує два способи боротьби з Іраном: військовий або укладання угоди".

Після повернення в Білий дім Трамп надсилає неоднозначні сигнали щодо Ірану. Він сказав, що прагне повернутися до політики "максимального тиску" свого першого терміну, як-от відновлення санкцій і націлювання на сили безпеки, включаючи вбивство високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції. Але Трамп також заявив, що хоче «негайно» почати роботу над "узгодженою ядерною мирною угодою з Іраном".