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Німеччина конфіскувала танкер Eventin російського тіньового флоту з нафтою на 40 млн євро

Танкер Eventin йшов з Росії в Індію і втратив управління. Він стояв із січня на якорі біля острова Рюген у Балтійському морі.

Німеччина конфіскувала танкер Eventin російського тіньового флоту з нафтою на 40 млн євро
Фото: соцмережі

Митна служба Німеччини конфіскувала аварійний танкер Eventin російського тіньового флоту з нафтою на 40 млн євро, повідомляє Der Spiegel. 

Це судно має на борту близько 100 тисяч тонн сирої нафти. 

Танкер Eventin йшов з Росії в Індію і втратив управління. Воно з січня стоїть на якорі біля острова Рюген у Балтійському морі. 

Наприкінці лютого танкер внесли до санкційного списку ЄС. Як зазначає Der Spiegel, рішенням про конфіскацію Німеччини посилає сигнал, що не миритиметься з транзитом російської нафти через Балтійське море.

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