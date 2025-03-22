Німеччина конфіскувала танкер Eventin російського тіньового флоту з нафтою на 40 млн євро

Танкер Eventin йшов з Росії в Індію і втратив управління. Він стояв із січня на якорі біля острова Рюген у Балтійському морі.

Митна служба Німеччини конфіскувала аварійний танкер Eventin російського тіньового флоту з нафтою на 40 млн євро, повідомляє Der Spiegel.

Це судно має на борту близько 100 тисяч тонн сирої нафти.

Танкер Eventin йшов з Росії в Індію і втратив управління. Воно з січня стоїть на якорі біля острова Рюген у Балтійському морі.

Наприкінці лютого танкер внесли до санкційного списку ЄС. Як зазначає Der Spiegel, рішенням про конфіскацію Німеччини посилає сигнал, що не миритиметься з транзитом російської нафти через Балтійське море.