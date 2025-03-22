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Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю

Він 5 тижнів боровся із пневмонією. 

Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю
Монахиня тримає фотографію Папи Франциска та вервицю
Фото: EPA/UPG

Папу Римського Франциска випишуть із лікарні в неділю після 38 днів боротьби з важким випадком двосторонньої пневмонії.

Як пише АР, про це повідомили його лікарі в суботу.

Франциску знадобляться принаймні два місяці відпочинку та реабілітації у Ватикані. 

Зараз папа все ще має проблеми з мовою через пошкодження легенів та перебування на вентиляції. 

Речник Ватикану Маттео Бруні відмовився підтверджувати будь-які майбутні події, включаючи заплановану 8 квітня аудієнцію за участю короля Карла III або Франциска у пасхальних службах наприкінці місяця. 

Проте Ватикан оголосив, що перед поверненням Франциск в неділю вранці благословить вірних із вікна 10-го поверху в лікарні. Це стане першою його появою на публіці після госпіталізації. 

  • Франциск має хронічне захворювання легенів. У молодості йому видалили частину легені.
  • 14 лютого він потрапив до лікарні. Спочатку лікарі діагностували складну бактеріальну, вірусну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а невдовзі після цього й пневмонію обох легень. Аналізи крові показали ознаки анемії, низький рівень тромбоцитів і початок ниркової недостатності, які згодом вдалося подолати після двох переливань крові.
  • Найсерйозніші ускладнення почалися 28 лютого. 3 березня він переніс ще два респіраторні кризи. За останні два тижні йогостан стабілізувався. 
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