Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю

Папу Римського Франциска випишуть із лікарні в неділю після 38 днів боротьби з важким випадком двосторонньої пневмонії.
Як пише АР, про це повідомили його лікарі в суботу.
Франциску знадобляться принаймні два місяці відпочинку та реабілітації у Ватикані.
Зараз папа все ще має проблеми з мовою через пошкодження легенів та перебування на вентиляції.
Речник Ватикану Маттео Бруні відмовився підтверджувати будь-які майбутні події, включаючи заплановану 8 квітня аудієнцію за участю короля Карла III або Франциска у пасхальних службах наприкінці місяця.
Проте Ватикан оголосив, що перед поверненням Франциск в неділю вранці благословить вірних із вікна 10-го поверху в лікарні. Це стане першою його появою на публіці після госпіталізації.
- Франциск має хронічне захворювання легенів. У молодості йому видалили частину легені.
- 14 лютого він потрапив до лікарні. Спочатку лікарі діагностували складну бактеріальну, вірусну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а невдовзі після цього й пневмонію обох легень. Аналізи крові показали ознаки анемії, низький рівень тромбоцитів і початок ниркової недостатності, які згодом вдалося подолати після двох переливань крові.
- Найсерйозніші ускладнення почалися 28 лютого. 3 березня він переніс ще два респіраторні кризи. За останні два тижні йогостан стабілізувався.