Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю

Папу Римського Франциска випишуть із лікарні в неділю після 38 днів боротьби з важким випадком двосторонньої пневмонії.

Як пише АР, про це повідомили його лікарі в суботу.

Франциску знадобляться принаймні два місяці відпочинку та реабілітації у Ватикані.

Зараз папа все ще має проблеми з мовою через пошкодження легенів та перебування на вентиляції.

Речник Ватикану Маттео Бруні відмовився підтверджувати будь-які майбутні події, включаючи заплановану 8 квітня аудієнцію за участю короля Карла III або Франциска у пасхальних службах наприкінці місяця.

Проте Ватикан оголосив, що перед поверненням Франциск в неділю вранці благословить вірних із вікна 10-го поверху в лікарні. Це стане першою його появою на публіці після госпіталізації.