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CNN: Трамп дав завдання Пентагону розробити «Золотий купол», здатний захистити від ракет всю територію США

Білий дім не збирається економити на цьому проєкті. Однак наразі обговорення носять виключно концептуальний характер. Це має бути аналог ізраїльського «Залізного купола», але набагато більших масштабів.

CNN: Трамп дав завдання Пентагону розробити «Золотий купол», здатний захистити від ракет всю територію США
Фото: EPA/UPG

Американські військові чиновники намагаються розробити оборонну систему «Золотий купол», яка зможе захистити країну від ракетних ударів великої дальності, пише CNN із посиланням на джерела. 

Видання зазначає, що Білий дім не збирається економити на цьому проєкті. 

«Золотий купол» – це спроба адміністрації Трампа створити систему, яка схожа на ізраїльський «Залізний купол».

У той час, коли Пентагон шукає шляхи скорочення бюджету, адміністрація Трампа наказала військовим чиновникам забезпечити відображення майбутнього фінансування «Золотого купола» в нових бюджетних оцінках на 2026–2030 роки, але сам проєкт залишається невизначеним, крім назви, повідомили джерела.

«Зараз Golden Dome – це просто ідея», – сказало одне джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями щодо проєкту, додавши, що наразі обговорення носять виключно концептуальний характер.

Це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, додало джерело, хоча це, ймовірно, коштуватиме мільярди доларів на будівництво та обслуговування.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна програма протиракетної оборони, схожа на ізраїльський «Залізний купол».

Видання зазначає, що ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол» вибірково захищає населені райони від загроз малої дальності в країні розміром з Нью-Джерсі. Натомість Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі Сполучені Штати від передових балістичних і гіперзвукових ракет.

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