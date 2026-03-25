​Тіні над Каспієм. Ізраїль атакував головний хаб контрабанди озброєння між Іраном і Росією

Ще раз: ударні літаки ВПС Ізраїлю ЗАВДАЛИ УДАРУ по головній базі Північного флоту ВМС Ірану в Бендер-Ензелі на Каспії, котрий до 19 березня поточного року вважався внутрішнім озером Росії та Ірану.

У вирі репетиції Третьої світової якось непомітно промайнула новина, яка цілком може стати поворотним моментом у подальшому перебігу цих буремних подій – літаки ВПС Ізраїлю завдали удару по іранському порту Бендер-Ензелі (Bandar Anzali) на Каспійському морі.

Фото: соцмережі Наслідки удару по порту в Бандар-Анзелі 19 березня 2026 року

Азербайджан, Казахстан і Туркменістан, котрі не лише мають в цьому морі свої виключні морські економічні зони, але й ведуть там активну виробничу діяльність, якось випали з геополітичного контексту.

Світ став свідком удару по ключовій логістичній артерії Москва – Тегеран, яка напружено працює, ускладнюючи життя не лише ППО Сил оборони України. Акція, проведена як елемент операції «Рикаючий Лев» (Roaring Lion), не лише послабила ВМС Ірану, але й показала вразливість російсько-іранського коридору постачання озброєнь та сірого імпорту.

Порт Бендер-Ензелі

Удар вийшов далеко за географічні межі не лише Перської затоки, але й Близького Сходу загалом. І не лише розбив хвіртку у вікні російсько-іранської військово-технічної співпраці. Здається, це – нокаут, хоча хук був коротким і різким.

Враховуючи те, що «на війні брешуть всі», а на інформаційній – тим більше, візьмемо до уваги лише підтверджені факти ураження: за даними ізраїльських джерел і CNN уражено шість кораблів, портовий командний центр та судноремонтна верф. Чудова робота розвідки ВМС та пілотів ВПС Ізраїлю.

Що ми можемо побачити через розбите ірано-російське «логістичне вікно»?

Порт Бендер-Ензелі – головний хаб контрабанди (не будемо соромитися цього слова) озброєння між Іраном і Росією. Кораблі вимикають AIS-трекери (що є порушенням правил міжнародного судноплавства), перекидають вантажі між іранськими портами Ензелі і Амірабад та російською Астраханню. Це саме та дорога, котрою з Ірану до РФ прямують Shahed-136 та їм подібні, боєприпаси, сірий імпорт електроніки.

Ще цікавішим все стає з огляду на те, що вантажі тягають і військовими кораблями ВМС Ірану також. Так, іранська опозиція спалила на цій діяльності фрегат IRIS Deylaman (бортовий – F78) класу «Мудже», єдиний іранський фрегат на Каспії, котрий прибув з Астрахані 18 березня з вантажем дронів і електронних систем на борту.

Фото: Tasnim News Agency Фрегат IRIS Deylaman

Для запобігання супутнім втратам, тобто ударам по цивільних суднах чи по кораблях під російським прапором (на жаль, Ізраїль не міг цього зробити з огляду на максимально коректне виконання норм права війни його військовими) розвідка ВМС Ізраїлю відстежувала бойові кораблі противника в реальному часі.

Під роздачу потрапили вже згаданий фрегат IRIS Deylaman (F78) з усім крамом на борту, котрий він притягнув напередодні, чотири ракетні катери класу «Сіна» (Derfash, Paykan, Joshan, Separ), озброєні протикорабельними ракетами, засобами ППО ближньої зони та протичовновим обладнанням, та допоміжний корабель (ймовірно, Martyr Basir класу Nasser), котрий виконував задачі логістики та перевантаження вантажів. Зірвано чергову партію постачань.



Які результати?

Іран втратить до 30% своїх військово-морських спроможностей на Каспії, а боєздатність його Північного флоту впала на 40%. Тимчасово порушено «каспійський міст» постачань: Росія отримає менше «Шахедів» для війни проти України, Іран – менше російських технологій для боротьби проти США, Ізраїлю та країн Перської затоки.

Фото: Армія оборони Ізраїлю Удар по одному з суден на Каспії

Хоча ціллю удару була база ВМС Ірану, а хочеш-не хочеш, росіяни змушені посилити ППО своїх військово-морських баз в Астрахані та Каспійську. Хто зна, що звідки і коли прилетить-припливе від Сил оборони України?! Чи може й не від них… Хіба мало світом різних хуситів вештається?!

Звісно, після такого ляпаса Іран має щось вдіяти, щоб витерти обличчя, котре принаймні з північного боку все – у форшмаку від ВПС Ізраїлю. Десь впродовж 2-4 тижнів варто очікувати активності від якихось іранських проксі або/та кібератак. Росія тепер просто зобов’язана збільшити пряму військову допомогу Ірану. Тобто Україні буде дещо легше.

Згадаємо про три країни, котрі абсолютно безкоштовно отримали геополітичний бонус через послаблення ВМС Ірану в регіоні, і насамперед – Азербайджан. Враховуючи давню дружбу та плідну співпрацю цієї каспійської країни з оборонними компаніями Ізраїлю, від 15 до 23 мільйонів етнічних азербайджанців, що живуть в Ірані (в самому Азербайджані їх десь 10,4 мільйони), азербайджанське походження чинного президента Ірану Масуда Пезешкіана (по батькові, родом з іранської провінції Західний Азербайджан), світ може задатися питанням: «Чи не повстає в регіоні новий геополітичний розклад?». Вважаю, в Анкарі ночі не сплять і над цим думають.

Зрозуміло, що Азербайджан, Казахстан і Туркменістан отримали хоч і тимчасову, але геополітичну страховку від іранської загрози на Каспії від страхової компанії «ВПС Ізраїлю».

📌 Tres embarcaciones fueron alcanzadas en la ciudad de Anzali, en la costa del mar #Caspio, en el norte de Irán, el miércoles por la noche, según declaró un testigo presencial en un vídeo enviado a Iran International.… pic.twitter.com/Z4UO0J50qt — Atlus (@CLTec) March 18, 2026

Економічним виразом події 19 березня стане скорочення нелегального торгівельного обороту між РФ і Іраном, а це – мільярди доларів. Десь тут же – підтримка іранських ядерних проєктів ядерниками з РФ.

Ізраїль продемонстрував здатність діяти в будь-якій точці регіону, а це в довгостроковій геополітичній перспективі може стати прецедентом для нових операцій і змусить Іран/Росію шукати альтернативні маршрути, котрі без Капсію буде важко замінити.

Руками ізраїльських пілотів іранський ТВД розширився на північ і не факт, що не поширюватиметься ще північніше.

Удар по Бендер-Ензелі – це не просто тактичний епізод чи локальна повітряна операція, а стратегічний удар по слабкій ланці осі Москва – Тегеран. Ми не можемо однозначно сказати, чи є у цієї операції подвійне дно і авіація Ізраїлю діяла і в інтересах України також чи так випадково збіглося. Поки Каспій залишається «закритим морем», але Ізраїль показав, що навіть там немає недоторканних цілей. Наслідки відчують і на фронтах України, і в Тегерані, і в Кремлі.