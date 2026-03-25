Парламентські вибори у Данії завершилися перемогою партії влади без більшості

Соціал-демократи Метте Фредеріксен отримують близько 21% портфелів.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

За даними екзит-полів, на парламентських виборах у Данії перемогу здобувають соціал-демократи чинної прем'єрки Метте Фредеріксен, але результат не дає їй гарантій третього терміну на чолі уряду.

Як пише The Guardian, партії лівого спрямування, або так званий "червоний блок", не матимуть більшості у новому скликанні. Політсила Фредеріксен погіршила свій результат у порівнянні з попередніми виборами з близько 27% голосів до 19-21%. 

Але й праві партії "синього блоку" теж не здатні сформувати коаліцію самостійно у 179-місному парламенті, де 175 портфелів належать данським депутатам, а ще по два мають залежні території Гренландії і Фарерських островів.

Таким чином вирішальний мандат потрапляє в руки центристів міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена. 

Метте Фредеріксен ініціювала дострокові вибори, щоб скористатися зростанням підтримки уряду на тлі зазіхань Сполучених Штатів на Гренландію. Проте виборці більше звертали увагу на внутрішні проблеми, зокрема суперечливий "податок на розкіш" від соціал-демократів, який ризикує позбавити країну присутності кількох великих бізнесів.

