ЗМІ: завод у Ірландії є частиною ланцюга постачання, який живить військову промисловість РФ

Йдеться про торгівлю глиноземом, і формально це не є порушенням санкцій. 

ЗМІ: завод у Ірландії є частиною ланцюга постачання, який живить військову промисловість РФ
Алюміній, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ірландський завод Aughinish Alumina імовірно є частиною міжнародного ланцюга постачання алюмінію, який потенційно забезпечує російську військову промисловість. Aughinish є єдиним виробником глинозему в Ірландії та найбільшим виробником цієї основної сировини для алюмінію в Європі.

Як пише The Guardian, про це свідчать витоки даних і публічна інформація.

Торгові записи показують, що поставки до російських підприємств із заводу Aughinish Alumina, розташованого на заході Ірландії та належного російській алюмінієвій групі Rusal з 2006 року, різко зросли після вторгнення в Україну у 2022 році. У 2022 році експорт становив $243 млн, а до 2024 року зріс до $376 млн.

Приблизно чверть акцій Rusal опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці.Сам Дерипаска перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС і США, але у 2019 році США зняли обмеження з Rusal після того, як він відмовився від контролю над основним акціонером EN+. У ЄС і Великій Британії компанія також уникла санкцій після вторгнення Росії в Україну.

Така торгівля формально не порушує санкцій ЄС, оскільки глинозем не входить до санкційного списку. Видання пише, що сировина може в підсумку використовуватися російськими оборонними підприємствами. Експерти пояснюють це складністю багаторівневих глобальних ланцюгів постачання, які дозволяють формально дотримуватися правил, але обходити їхню мету.

Завод Aughinish був збудований у 1970-х роках компанією Alcan перед вступом Ірландії до тодішнього Європейського економічного співтовариства. У 2006 році його придбав трейдер Glencore, який разом із Rusal і SUAL створив «найбільшого виробника алюмінію у світі». Підприємство є одним із найбільших роботодавців на заході Ірландії і забезпечує приблизно 30% глинозему ЄС.

На заводі в Aughinish із бокситу виробляють оксид алюмінію (глинозем), який потім постачається на російські підприємства групи Rusal, зокрема до великого заводу в Красноярську, де його переробляють на алюміній.

За відкритими даними, у 2024 році майже 500 тис. тонн глинозему було відправлено з Ірландії до Красноярська. Це приблизно дві третини імпорту цього заводу і близько 25% його річного виробництва алюмінію.У той же час алюміній із Красноярська продавався через внутрішню торгову компанію Rusal – OK Rusal TD, третій стороні, Aluminium Sales Company (ASK), яка, ймовірно, заплатила близько $300 млн у 2024 році.

Дані також вказують на зв’язки між ASK і Rusal — спільні адреси та фінансування.

Клієнтами ASK є десятки підсанкційних оборонних компаній, що виробляють ракети, вибухівку та стратегічну авіацію, використану у війні проти України. Наприклад, у 2024 році найбільшим клієнтом була Свердловська фабрика в Дзержинську, яка виробляє корпуси ракет і вибухові речовини.

Загалом із лютого 2022 до квітня 2025 року виробники зброї заплатили ASK $337 млн за алюміній у межах державних оборонних контрактів Росії.

Уряд Ірландії заявив, що санкції ЄС не повинні шкодити країнам-членам більше, ніж Росії, і підкреслив, що глинозем не є підсанкційним товаром. там також заявляють, що "Ірландія залишається непохитною у підтримці України перед обличчям невиправданого вторгнення Росії".

﻿
