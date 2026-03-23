Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
В Колумбії розбився військовий літак, який перевозив 125 осіб

Щонайменше 48 пасажирів врятували.

В Колумбії розбився військовий літак, який перевозив 125 осіб
Ілюстративне фото
Фото: Santiago Saldarriaga/picture alliance

В Колумбії розбився військовий літак, який перевозив 125 осіб. Кількість жертв невідома.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на повідомлення президента Колумбії Густаво Петро.

Відомо, що літак «Геркулес» зазнав трагічної аварії під час зльоту з Пуерто-Легуісамо (Путумайо), під час перевезення військ Громадських сил Колумбії.

Карлос Фернандо Сілва, командувач Повітряних сил Колумбії, в соцмережі Х заявив, що військові підрозділи вже перебувають на місці події; проте кількість жертв та причини аварії ще точно не встановлені.

На борту літака перебувало 125 осіб, зокрема 114 пасажирів та 11 членів екіпажу. Командувач ПС Колумбії зазначає, що щонайменше 48 осіб було врятовано живими, рятувальні роботи на місці катастрофи тривають.

  • Авіакатастрофа в Колумбії забрала життя 15 осіб. Серед загиблих, ймовірно, місцевий законодавець.Літак зник у гірському регіоні, який засаджений листям коки, і де діють незаконні збройні угруповання.
