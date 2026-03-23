МЗС Британії викликало посла Ірану через підозри у шпигунстві та "підривні дії"

Посла викликали на тлі затримання двох осіб за підозрою допомоги іноземній розвідці.

Прапор ЄС майорить біля британського парламенту
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану в Лондоні Сеєда Алі Мусаві на тлі звинувачень у підривній діяльності Тегерана як на території країни, так і за її межами, пише AFP.

У британському зовнішньополітичному відомстві заявили, що цей крок пов’язаний із нещодавнім висуненням обвинувачень громадянину Ірану та особі з подвійним громадянством. Їх підозрюють у наданні допомоги іноземній розвідці.

У МЗС Британії наголосили, що уряд і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для захисту громадян. Зокрема, йдеться про викриття "безрозсудних та підривних дій" Ірану як усередині країни, так і за кордоном.

За даними слідства, у четвер двох іранців також було звинувачено у шпигунстві за єврейською громадою в Лондоні на користь Тегерана.

﻿
