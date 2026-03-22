FT: унаслідок війни в Ірані у світі може виникнути дефіцит ЗПГ через 10 днів

Країни по всьому світу опинилися на межі різкого дефіциту, оскільки потік зрідженого природного газу (ЗПГ) із Перської затоки фактично припиниться протягом наступних 10 днів. Саме тоді останні танкери з регіону досягнуть пунктів призначення.

Про це пише Financial Times.

Катар, який забезпечує близько п’ятої частини світового виробництва ЗПГ, був змушений зупинити експорт після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку на початку конфлікту. Згодом зазнав значних пошкоджень через іранський ракетний удар великий комплекс з виробництва ЗПГ у Рас-Лаффані. Це спричинило різке зростання цін на газ в Азії та Європі.

Водночас багато танкерів зі ЗПГ, завантажених у Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах, вже перебували в дорозі до початку війни. Це означає, що частина споживачів лише зараз почне відчувати наслідки втрати постачань.

Країни, які залежать від імпорту енергоносіїв, будуть змушені платити надзвичайно високі ціни за ЗПГ зі США та інших джерел, переходити на альтернативні види палива або обмежувати споживання для домогосподарств і бізнесу. Деякі азійські країни вже запровадили заходи економії, зокрема чотириденний робочий тиждень.Наразі до Азії має прибути лише один вантаж ЗПГ із регіону, тоді як до Європи – шість.

Пакистан перебуває в особливо складній ситуації. Майже 99% імпорту ЗПГ у 2025 році надходило з Катару. Останні поставки були отримані на початку війни, а термінали працюють лише на шосту частину потужності і можуть повністю зупинитися до кінця місяця. Очікується, що країна буде змушена переходити на дорожче та більш забруднююче мазутне паливо. За словами представників галузі, країну можуть чекати «дуже складний рік і ще кілька важких років після нього».

Бангладеш також уразливий, хоча частково отримує газ з інших регіонів. Влада вже ввела нормування газу, включно із закриттям університетів.

Тайвань намагається швидко знайти альтернативні поставки, особливо з огляду на відмову від атомної енергетики. Попри запаси до кінця квітня, влітку можливі серйозні енергетичні дефіцити.

Японія та Китай планують закупівлі на спотовому ринку, але також розглядають повернення до вугілля. Японія менш залежна від поставок через Ормузьку протоку (близько 6%), тоді як Китай отримує з регіону близько 30% ЗПГ, але має власний видобуток і може компенсувати дефіцит вугіллям.

Світові поставки ЗПГ залишатимуться обмеженими, поки Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Навіть після цього ситуація залишиться напруженою, оскільки близько 17% потужностей Катару з виробництва ЗПГ будуть виведені з експлуатації на 3–5 років через пошкодження.

Міністр енергетики Катару заявив, що країна може бути змушена оголосити форс-мажор за деякими довгостроковими контрактами на постачання газу на строк до п’яти років.