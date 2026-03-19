Європейські ціни на газ зросли на 35% після атаки Ірану по Катару

Європейські ціни на природний газ різко підскочили після посилення атак Ірану на енергетичну інфраструктуру в Перській затоці, що призвело до пошкодження найбільшого у світі експортного підприємства LNG.

Базові ф’ючерси у четвер зросли максимум на 35%, а від початку війни ціни вже більш ніж подвоїлися.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об’єктів LNG у промисловому місті Рас-Лаффан в Катарі зазнали ракетних ударів, що спричинило значні пожежі та серйозні руйнування. У цьому комплексі розташований завод, який зазвичай забезпечує близько п’ятої частини світових поставок LNG. Хоча відвантаження вже були призупинені раніше цього місяця через війну, нові атаки можуть надовго утримати високі ціни на газ у Європі та Азії.

Газові об’єкти в районі Хабшан в Абу-Дабі також були зупинені після того, як їх пошкодили уламки збитої ракети.

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережах, що США дадуть відповідь, якщо об’єкти LNG у Катарі знову зазнають атак.

Повний масштаб пошкоджень і терміни відновлення поки невідомі. Хоча більшість LNG із Близького Сходу купують країни Азії, будь-які тривалі перебої з постачанням скоротять глобальну пропозицію і підтримуватимуть високі ціни у світі.

Для Європи ескалація відбувається у складний момент: регіон виходить із зими зі спустошеними газосховищами. Це означає, що влітку доведеться закуповувати більше LNG, конкуруючи з азійськими покупцями за обмежені обсяги.

Аналітики зазначають, що катарський LNG у найгіршому випадку може бути недоступним місяцями або навіть роками, і навіть завершення війни та відкриття Ормузької протоки не означатиме швидкого завершення газової кризи.

Завод у Рас-Лаффані був закритий раніше цього місяця після атаки іранського дрона вперше за три десятиліття роботи. Нові удари, здійснені у відповідь на ізраїльську атаку на родовище Південний Парс, спричинили масштабні пошкодження комплексу та відтермінували повернення до нормальної роботи.