Іран вдарив по найбільшому у світі заводу з виробництва СПГ у Катарі

За кілька годин до цього Тегеран попередив про загрозу для енергетичних об'єктів Перської затоки.

Іран вдарив по найбільшому у світі заводу з виробництва СПГ у Катарі
Газовидобувні потужності у Катарі
Фото: sky.com

 В Катарі, внаслідок ракетної атаки Ірану, є значні пошкодження на території заводу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані.

Про це пише Bloomberg.

Комплекс, де розташований найбільший у світі завод з експорту зрідженого природного газу, зазнав «значних пошкоджень» після іранської атаки, через кілька годин після того, як Тегеран попередив про загрози енергетичним об'єктам по всій Перській затоці.

Виробництво заводу було зупинено на початку березня. На нього зазвичай припадає близько п'ятої частини світових поставок зрідженого природного газу.

Компанія QatarEnergy повідомила, що для локалізації пожеж, спричинених ракетним обстрілом, були направлені групи реагування на надзвичайні ситуації. Про жертв не повідомляється.

  • Незадовго до цієї атаки, Іран попередив країни Перської затоки, що низка енергетичних активів тепер є «законними цілями» після того, як Ізраїль атакував його гігантське газове родовище Південний Парс, що призвело до різкого зростання цін на нафту та газ.
  • Раніше, командувач ВМС Ірану заявив про можливі атаки на нафтову інфраструктуру, пов’язану зі США
