Командувач ВМС Ірану заявив про можливі атаки на нафтову інфраструктуру, пов’язану зі США

Іран прирівнює нафтові об’єкти до американських військових баз. 

Фото: EPA/UPG

Командувач ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Аліреза Тангісірі заявив, що Іран розглядає можливість атак на нафтові об’єкти, пов’язані зі Сполученими Штатами.

Про це він повідомив у соцмережі X. 

За словами Тангісіра, такі нафтові об’єкти можуть прирівнюватися до американських військових баз. 

«У міру оновлення списку цілей нафтові об’єкти, пов’язані зі США, будуть поставлені в один ряд з американськими базами і стануть об’єктом потужного обстрілу», – наголосив він.

Командувач ВМС також закликав цивільних уникати цих об’єктів: «Ми попереджаємо громадян і працівників триматися подалі від цих об’єктів».

