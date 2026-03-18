Командувач ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Аліреза Тангісірі заявив, що Іран розглядає можливість атак на нафтові об’єкти, пов’язані зі Сполученими Штатами.
Про це він повідомив у соцмережі X.
За словами Тангісіра, такі нафтові об’єкти можуть прирівнюватися до американських військових баз.
«У міру оновлення списку цілей нафтові об’єкти, пов’язані зі США, будуть поставлені в один ряд з американськими базами і стануть об’єктом потужного обстрілу», – наголосив він.
Командувач ВМС також закликав цивільних уникати цих об’єктів: «Ми попереджаємо громадян і працівників триматися подалі від цих об’єктів».
