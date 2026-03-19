Мер Лондона агітує повернути Велику Британію у Європейський Союз

На наступних виборах до британського парламенту Лейбористська партія повинна внести до своєї програми повернення Сполученого Королівства до складу Європейського Союзу. Таку позицію озвучив мер Лондона Садік Хан.

Як пише The Guardian, Хан став першим з лідерів лейбористів, хто прямо окреслив бажання відновити членство Британії в ЄС. Офіційно політика партії полягає у нормалізації торговельних відновин з блоком.

За словами Хана, курс на Євросоюз був би правильною відповіддю на економічну нестабільність, створену новою адміністрацією Сполучених Штатів. Мер Лондона вважає, що дії Дональда Трампа змінили ту реальність, в які більшість британців хотіли виходу з Євросоюзу.

Він також вказує на шкоду, яку Брекзит приніс столиці та її жителям "не лише економічно, але й соціально та культурно". Хан навів дослідження, згідно з яким Британія втратила близько 10% потенційного зростання економіки через те, що вийшла з ЄС.

Референдум щодо Брекзиту відбувся у 2016 році, процес виходу країни з блоку формально завершився у 2021-ому. Опитування свідчать про те, що лише чверть британців досі вважають цей крок правильним, в той час як більшість шкодують про розрив з Брюсселем.