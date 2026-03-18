Україна та Британія підписали меморандум про співпрацю у космічній сфері

В Меморандумі йдеться про обмін інформацією та досвідом, підтримку цивільної та комерційної діяльності у космосі, а також про конкретні проекти між космічними агентствами.

Пол Бейт та Валерій Залужний
Фото: Телеграм / Валерій Залужний

Україна та Британія підписали меморандум про співпрацю у космічній сфері. Про це 18 березня повідомив посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний. 

“Мав честь підписати від України Меморандум про співпрацю у космічній сфері з Великою Британією. Це історичний документ між нашими країнами, який відкриває новий розділ кооперації між Космічним агентством Великої Британії та Державним космічним агентством України”, – написав Залужний.

Він зазначив, що з британської сторони угоду підписав виконавчий директор Космічного агентства цієї країни Пол Бейт.

Посол додав, що це перша міжвідомча угода між інституціями, які координують космічні галузі в країнах. За словам, посадовця, угода відкриває величезні можливості для цивільної та комерційної космічної співпраці, а також підтримує амбіції, викладені в 100-річній угоді про партнерство між двома країнами. 

Нова угода підтримує інновації, відкриває комерційні можливості та дозволяє використовувати космічні технології для забезпечення інтересів громадян.

﻿
