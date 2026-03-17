ГоловнаСвіт

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Президент подякував йому за підтримку України.

Президент Володимир Зеленський зустрівся у вівторок з британським королем Чарльзом III.

Про це повідомила королівська родина в соцмережі Х, а також Зеленський у Telegram

"Сьогодні вдень у Букінгемському палаці президент України відвідав Короля", - йдеться в повідомленні.

"Розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III. Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", - написав Зеленський. 

Як повідомлялося, сьогодні президент України прибув до Лондона, де також проведе двосторонню зустріч з головою британського уряду Кіром Стармером, потім спільну - з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а потім виступить перед членами британського парламенту.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies